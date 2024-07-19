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На Украине арестовали дом и Maybach доверенного лица Януковича

На Украине арестовали дом и Maybach неназванного доверенного лица Януковича

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Служба безпеки України

На Украине были задержаны активы бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, а также доверенного лица экс-президента Виктора Януковича на сумму более 1 млрд гривен (что превышает $24 млн). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Имя подозреваемого не разглашается СБУ. Известно, что мужчина и его подельники подозреваются в финансировании терроризма организованной группой по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Арест наложен на банковские счета, четыре квартиры в Киеве, дома и земельные участки недалеко от столицы, а также семь автомобилей премиум-класса, включая Maybach.

По данным СБУ, подозреваемый уехал за границу еще до начала СВО в феврале 2022 года и организовал производство медицинских препаратов для подразделений ДНР, в основном обезболивающих. Для этого он использовал фармкомпанию в Горловке, которая находилась под его контролем.

«Украинская правда» утверждает, что речь идет о Николае Янковском. Двое его сообщников находятся в Донбассе, где управляют бизнесом.

После евромайдана Янукович покинул Украину и уехал в Россию. В отношении него на Украине возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в госизмене. В 2019 году он был заочно приговорен к 13 годам тюремного заключения. Сам Янукович отрицает свою вину.

Ранее из Литвы собирались выслать бывшего соратника Януковича.

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