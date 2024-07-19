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Полиция нашла 67 кг наркотиков дома у рэпера, который в песнях называл себя наркодилером

В Польше задержали рэпера, который признавался в песнях, что торгует наркотиками

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Полиция нашла наркотики у рэпера из Познани, который в песнях признавался в том, что доставлял запрещенные вещества. Об этом пишет Fakt.

Накануне стало известно об аресте 27-летнего Роджера М. Сначала правоохранители нашли 4,5 кг наркотиков в машине, за рулем которой сидел мужчина, а когда они вошли в его квартиру, то нашли еще 63 кг каннабиса и мефедрона.

Перед этим сам Роджер неоднократно намекал в своих песнях, что является наркокурьером. Так, в одной из композиций говорилось: «Рюкзак на спине, я не хочу голодать, посылка приземлилась на базе, я сделал это снова». В конце концов полиция заинтересовалась им и проверила информацию.

Оказалось, что музыкант связан с крупным наркотрафиком. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее служебная собака нашла наркотики у мужчины, который попытался ее погладить.

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