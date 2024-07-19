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Пенсионер установил скрытые камеры, чтобы наблюдать за своей квартиросъемщицей

В Сингапуре пенсионер наблюдал за квартиросъемщицей, установив скрытые камеры

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Сингапуре 68-летний мужчина установил шпионские камеры, чтобы следить за квартиросъемщицей, пишет Mothership.

В январе 2019 года в квартиру, принадлежащую пенсионеру, въехала 29-летняя жительница Малайзии. За 600 сингапурских долларов (примерно 39 тыс. рублей) она получила доступ к собственной комнате и туалету, при этом пожилая супружеская пара оставалась с ней в одном доме.

В какой-то момент женщина заметила, что арендодатель ведет себя подозрительно. Он использовал свой ключ, чтобы входить в комнату девушки, пока ее не было дома, объясняя это желанием помочь ей с мелким ремонтом. Эти визиты по инициативе хозяина беспокоили пострадавшую, однако она не стала портить с ним отношения.

Таким образом с апреля 2020 года по январь 2021 года пенсионер установил восемь скрытых камер. Известно, что камеры вели непрерывную запись, а также позволяли ему просматривать видео в реальном времени через приложение.

Позже пострадавшая узнала, что с помощью устройств арендодатель тайно наблюдал за тем, как она принимает душ. Пенсионер признался, что просматривал записи для собственного сексуального удовлетворения. Он также заявил, что наблюдал за жертвой, когда она ходила в туалет, и сохранил в своем компьютере не менее 49 таких изображений.

В апреле 2021 года женщина обнаружила небольшое отверстие в стене под воздуховодом кондиционера, она решила его проверить и поняла, что на самом деле там установлена скрытая камера. Началось расследование, и хозяин дома показал полицейским все восемь мест, где он спрятал камеры. Сторона обвинения попросила суд приговорить его к тюремному заключению на срок от 10 до 12 месяцев.

Ранее сотрудник круизного лайнера подглядывал за отдыхающими, прячась под кроватями в их каютах.

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