Россиян предупредили о вреде соды для чистки зубов

Пищевая сода (бикарбонат натрия) — хорошо известное всем средство, которое чаще всего применяют в быту. Однако некоторые люди используют раствор соды и для чистки зубов. Безопасен ли такой метод, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина.

Она отметила, что зубные пасты имеют различную концентрацию абразивных веществ и связующие агенты. Этими факторами определяются показания и противопоказания для подбора средств индивидуальной гигиены. Абразивность зависит от размера и формы частиц — более крупные частицы неправильной формы более абразивны, чем более мелкие и округлые. Связующие агенты могут изменять общую абразивность зубной пасты.

Сода — это активный компонент, который входит в состав порошков Air-Flow (но не всех), также она есть в составе многих средств для проведения профессиональной и индивидуальной гигиены полости рта. Основное абразивное вещество большинства «натуральных» комплексных зубных паст — бикарбонат натрия, которое отвечает за очищение и отбеливание поверхности зубов (эмали), но не является самостоятельным продуктом для чистки зубов.

«Чистка зубов содой — один из самых бюджетных и простых способов. Действительно, результат довольно выраженный с первого применения, но есть определенные минусы. За счет своих абразивных свойств мелкие частицы хорошо удаляют налет с поверхности зубов, но и оставляют после себя огромное количество микро царапин на поверхности эмали, в которых очень быстро скапливается пигмент. А если у пациента уже имеются проблемы со структурой эмали (эрозия, клиновидные дефекты, повышенная чувствительность зубов), то такая процедура абсолютно противопоказана. Именно поэтому этот метод не рекомендуется для использования без консультации специалиста», — предупредила стоматолог.

Зубной порошок, по ее словам, также является сильнейшим абразивным веществом, который часто используют для лучшего очищения зубов. Самым большим различием является консистенция и основное абразивное вещество — карбонат кальция или обычный мел, который является еще более сильным и опасным для зубов, чем пищевая сода.

Любые сухие порошки (сухое молоко, морская соль, зола, активированный уголь) наносят больше вреда поверхности эмали и тем более дентина, нежели пользы. Самой большой ошибкой в использовании народных средств является их бесконтрольное и регулярное применение, отметила врач.

Также иногда рекомендуют добавление к вышеперечисленным средствам различных кислот (например, лимонной) для «усиления» эффекта. Но этот метод лишь дополнительно способствует разрушению минерального состава эмали, так как для снижения кислотности в полости рта минеральные компоненты выходят из эмали для восстановления кислотно-щелочного баланса.

«Для экономии бюджета лучше записаться на профессиональную гигиену полости рта и подобрать средства личной гигиены, которые подходят именно вашим зубам, чем потом исправлять последствия домашних экспериментов», — резюмировала специалист.

Ранее россиянам рассказали, каких веществ надо опасаться в составе зубных паст.