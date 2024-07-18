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Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала

В Красноярске пассажиров экстренно севшего борта разместили в здании аэровокзала

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Пассажиры самолета Нью-ДелиСан-Франциско, который экстренно сел в Красноярске, были размещены в здании аэровокзала. Об этом рассказал РИА Новости руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров.

По его словам, представительство следит за ситуацией. Ведомство находится в контакте с авиакомпанией и оперативными службами.

«Информация о экстренной посадке борта представительству доведена, нам об этом известно. Мы в контакте со всеми оперативными службами, а также аэропортом. На данный момент благополучно состоялось приземление борта. Пострадавших нет. Сейчас специалистами Красноярского аэропорта идет осмотр борта», — сообщил Захаров.

Он также отметил, что в настоящее время принимаются меры по дальнейшим действиям с участием представителей авиакомпании.

Вечером 18 июля самолет авиакомпании Air India, следующий из индийской столицы Нью-Дели в американский город Сан-Франциско, запросил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной послужил сработавший на борту датчик задымления.

На борту находилось более 250 человек. Медицинская помощь никому из пассажиров и членов экипажа не потребовалась.

Ранее были названы возможные причины крушения самолета Cessna в Татарстане.

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