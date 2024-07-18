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Пожар под Туапсе резко увеличился

Площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве выросла до 3,2 га.

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Площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве в Краснодарском крае выросла до 3,2 га, увеличившись почти вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы по региону.

«Площадь пожара увеличилась до 3,2 га», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что первоначально возгорание удалось обнаружить благодаря системе «Лесохранитель», и по данным министерства природных ресурсов и экологии региона, площадь составляла 1,5 га.

До этого пожар произошел в лесу в Туапсинском районе Краснодарского края.

Из заявления оперативного штаба региона следует, что сначала очевидцы рассказали сотрудникам экстренных служб о задымлении в лесу в районе села Кривенковское. После этого на место были направлены восемь единиц техники и 28 специалистов.

Ранее в одном из садовых товариществ в Крыму загорелась сухая растительность.

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