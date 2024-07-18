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Литовский активист повторно сжег флаг ЛГБТ перед зданием сейма

В Литве активист, выступающий против расширения прав ЛГБТ, сжег радужный флаг

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Литве активист, выступающий против расширения прав ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), сжег радужный флаг перед зданием сейма. Об этом сообщает Delfi.

Раймондас Шимайтис, представляющийся общественным деятелем, вышел сегодня к зданию литовского парламента на акцию. Он выступает против принятия законопроекта о гражданском союзе, который даст право однополым парам узаконить свои отношения. Мужчина заявил журналистам, что такие законы «проталкиваются» в сейме врагами Литвы.

«Только им выгодно, чтобы в Литве было как можно меньше людей и как можно ниже [была] рождаемость. Здравомыслящий человек этого бы не хотел», — уверен Шимайтис.

Несмотря на то, что на последнем заседании сейма вопрос о принятии законопроекта не рассматривался, активист решил вновь напомнить властям о своей позиции.

«Им нельзя доверять. Жуликам на рынке можно доверять больше, чем этим людям, сидящим здесь (в сейме). Их цель – сделать Литве как можно хуже», — заявил активист.

Затем он развернул флаг ЛГБТ-сообщества и поджег его, после этого к зданию парламента прибыли полицейские. Известно, что Шимайтис уже сжигал радужный флаг, однако в тот раз прокуратура прекратила досудебное расследование по факту произошедшего. Какое наказание может грозить акционисту теперь, не уточняется.

В феврале этого года в России впервые оштрафовали за опубликованную в соцсети ЛГБТ-символику.

Ранее в Валенсии власти запретили демонстрацию ЛГБТ-флагов и акции против мужского насилия.

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