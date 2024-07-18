Во ВЦИОМ заявили о высоком уровне межнациональной консолидации в РФ

81% россиян не испытывают негативных эмоций к другим национальностям. Об этом сообщил ТАСС глава департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

Среди 1,6 тыс. участников опроса ВЦИОМ 50% заявили, что безусловно уверены в таком отношении к представителям других национальностей. Также 81% респондентов заявили об отсутствии неприязни к иностранным мигрантам. О полном отсутствии такого чувства уверенно заявили 45% опрошенных, еще 36% посчитали, что у них «скорее нет» неприязни.

При этом сообщается, что 79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей в РФ как доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные.

По словам Мамонова, это позволяет «однозначно констатировать высокий уровень межнациональной консолидации».

Тем не менее, аналитик указал на наличие в России запроса на ужесточение миграционной политики.

До этого московские подростки избили в школе плачущую одноклассницу из-за ее национальности, скандируя «Россия для русских».

Ранее МИД и премьер-министр Израиля призвали Россию защитить евреев из-за ситуации в Махачкале.