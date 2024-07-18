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На Украине увеличили число штрафов за мелкие кражи

Верховная рада приняла закон о смягчении ответственности за мелкие кражи

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Depositphotos

Верховная рада приняла закон о смягчении ответственности за мелкие кражи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

Теперь порог уголовной ответственности за мелкую кражу повышен в десять раз — до $70, а за кражи на меньшую сумму виновные будут приговариваться в административной ответственности и штрафам, число которых было значительно увеличено. Законопроект поддержали 243 депутата рады из 450.

Теперь за кражу на сумму до $18 преступникам нужно будет заплатить до $40, а за кражу на сумму до $70 — $120. При повторном правонарушении размер штрафа может возрасти до $400.

До этого Рада поддержала законопроект, позволяющий взяточникам откупиться от наказания.

В июле 2024 года Служба безопасности Украины задержала по делу о коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Ранее в Верховной раде захотели ввести ответственность за унижение по языковому принципу.

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