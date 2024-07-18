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Уголовное дело о хулиганстве заведено после нападения на депутата Госдумы

СК завел уголовное дело после нападения на депутата Матвеева в Самаре

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Михаил Матвеев/VK

Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело по информации о нападении мигрантов на депутата Государственной думы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК подчеркнули, что все участники инцидента были установлены и задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по статье Уголовного кодекса РФ «хулиганство».

В текущий момент сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов.

Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар в голову.

Накануне житель Апатитов Александр Быданов, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил в больнице, что готов принести извинения главе региона за свои действия.

Ранее мигрант напал на двух женщин возле кафе в Петербурге.

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