Итальянцы потребовали наказать туристку, которая имитировала секс со статуей во Флоренции

Итальянцы осудили поведение туристки, которая залезла на статую во Флоренции, чтобы сымитировать с ней половой акт. Об этом пишет Би-би-си.

Недавно в соцсетях появилась фотография девушки, которая имитирует секс с бронзовой статуей бога Вакха, стоящей около знаменитого моста Понте Веккьо. На снимке туристка целует Вакха в губы, взобравшись на него и застыв в недвусмысленной позе.

Пользователи соцсетей призвали немедленно найти и арестовать нарушительницу, а также заметили, что осквернение статуи «стало результатом многолетних попыток превратить Флоренцию в Диснейленд». Местный житель заявил, что деградация города становится все более ощутимой с каждым днем, с ним согласился другой итальянец, по мнению которого, Флоренция уже «превратилась в цирк».

Позже президент ассоциации Confcultura, занимающейся маркетингом культурного наследия Италии, Патриция Аспрони заявила итальянским СМИ, что подобные проявления варварства происходят из-за безнаказанности, которую ощущают некоторые туристы. Она призвала власти наложить на вандалов высокие штрафы. В свою очередь, руководитель Отдела археологии и изобразительного искусства Флоренции Антонелла Ринальди отметила, что в городе всегда рады туристам, которые чтут законы и уважительно относятся к произведениям искусства.

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