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Помощь спасателей потребовалась россиянке, которую запер на балконе собственный сын

«Клопс»: в Калининграде трехлетний мальчик случайно запер маму на балконе

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Shutterstock

В Калининграде помощь спасателей потребовалась женщине, которую запер на балконе ее маленький сын. Об этом сообщает «Клопс».

Экстренные службы вызывали сегодня к многоэтажке на улице Юрия Гагарина. Местная жительница Эльмира рассказывает, что услышала крики и поняла: помощь нужна ее соседке с четвертого этажа. Оказалось, что женщина была заперта на балконе своим же сыном. Как уточняется, мальчик сделал это не специально, но открыть дверь самостоятельно уже не смог.

Сначала соседи хотели связаться с хозяином квартиры и попросить его привезти запасной комплект ключей, но затем обратились к спасателям. Те быстро приехали на место и поднялись на балкон по автолестнице.

«Мама, конечно, была в истерике. Я ее успокаивала — говорила, что спасатели уже выехали. Действительно, они были на месте за считаные минуты. Быстро забрались на балкон и открыли злосчастную дверь», — заключила Эльмира.

Ранее москвич упал с балкона, пытаясь спасти кота.

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