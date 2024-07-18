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Мужчина использовал квадрокоптер, чтобы доказать измену жены

В Китае мужчина заподозрил жену в измене и использовал дрон, чтобы это доказать

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Depositphotos

Китаец заподозрил свою жену в измене и подтвердил свои подозрения, используя квадрокоптер, пишет Oddity Central.

Некоторое время назад мужчина по имени Цзин начал подозревать, что у его жены появился любовник. Она значительно изменила свой распорядок дня, стала чаще навещать родителей и проводить больше времени на работе. Желая докопаться до истины, Цзин решил использовать беспилотник и проследить за супругой на расстоянии. Он несколько раз подъезжал к ее офису и запускал дрон для осмотра территории.

Однажды Цзин заметил, как жена вышла из офиса с неизвестным мужчиной и села к нему в машину. Пара отправилась в отдаленный горный район, где беспилотник заснял их, держащихся за руки и идущих к уединенному полуразрушенному дому. Примерно через 20 минут мужчина и женщина покинули дом и вернулись на работу.

Затем обманутый муж выяснил, что мужчина, попавший на камеру беспилотника, является начальником его жены, который недавно повысил ее в должности. Теперь Цзин планирует добиться развода.

Ранее британец два года пытался уличить жену в измене и попал в тюрьму.

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