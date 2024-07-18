Активистов приговорили к рекордным срокам за протест на трассе

Пятерых участников акции Just Stop Oil приговорили к рекордным срокам в 4-5 лет лишения свободы за планы перекрыть кольцевую трассу M25 в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

Перекрыть движение по трассе активисты попытались в ноябре 2022 года. Большинство приговоренных проведут в тюрьме четыре года, и лишь один — пять. Это, вероятно, максимальные сроки, к которым приговаривались граждане Великобритании за ненасильственный протест.

По словам судьи, активисты пересекли черту, которая отделяет неравнодушного гражданина от фанатика.

До этого глава МВД Британии Браверман назвала протестующих экоактивистов «экоидиотами».

Протесты экоактивистов сильно ударили по бюджету Великобритании. Только за три месяца 2023 года — с апреля по июнь — стычки с протестующими обошлись британской казне в 9 млн фунтов стерлингов. Кроме того, в мае сотрудники лондонской полиции очень часто получали вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения Just Stop Oil. Таким образом, за месяц они потеряли часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен.

Ранее три активиста пытались сорвать выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН.