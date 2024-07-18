В Кемерове наказали женщину, дети которой играли на крыше магазина

Жительницу Кемерово привлекли к административной ответственности за то, что ее дети оказались на крыше магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Кузбасса.

На днях в соцсетях появилась запись, на которой двое детей сначала вылезли на крышу магазина, чтобы поиграть, а затем вернулись тем же путем в квартиру. По словам очевидца, несовершеннолетние ходили по крыше торгового центра на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Инцидентом заинтересовались в полиции. Правоохранители выяснили, что на видео попали родные брат и сестра в возрасте 8 и 9 лет. В тот день они оставались дома вместе с матерью, однако та отвлеклась и не заметила, что дети оказались на крыше магазина, который находится на первом этаже. О том, что ее дети подвергались опасности, женщина узнала от сотрудников полиции.

В итоге на мать несовершеннолетних составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее на Камчатке пригрозили наказанием родителям девочки, которая сломала руку на детской площадке.