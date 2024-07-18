Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемерове наказали женщину, дети которой играли на крыше магазина

В Кемерове заметили детей, которые вылезли из окна, чтобы поиграть на крыше магазина

close
100%
Инцидент Кузбасс/VK

Жительницу Кемерово привлекли к административной ответственности за то, что ее дети оказались на крыше магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Кузбасса.

На днях в соцсетях появилась запись, на которой двое детей сначала вылезли на крышу магазина, чтобы поиграть, а затем вернулись тем же путем в квартиру. По словам очевидца, несовершеннолетние ходили по крыше торгового центра на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Инцидентом заинтересовались в полиции. Правоохранители выяснили, что на видео попали родные брат и сестра в возрасте 8 и 9 лет. В тот день они оставались дома вместе с матерью, однако та отвлеклась и не заметила, что дети оказались на крыше магазина, который находится на первом этаже. О том, что ее дети подвергались опасности, женщина узнала от сотрудников полиции.

В итоге на мать несовершеннолетних составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее на Камчатке пригрозили наказанием родителям девочки, которая сломала руку на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами