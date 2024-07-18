В Туапсинском районе Краснодарского края начался лесной пожар

Пожар произошел в лесу в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Из заявления следует, что сначала очевидцы рассказали сотрудникам экстренных служб о задымлении в лесу в районе села Кривенковское. После этого на место были направлены восемь единиц техники и 28 специалистов.

«Возгорание уже ликвидируют <...> До ближайшего населенного пункта около 1,5 км, угрозы инфраструктуре поселка нет», — говорится в публикации.

15 июля возле дикого пляжа у города Геленджик, который находится в Краснодарском крае, начался лесной пожар. Очаг возгорания находился в густом лесу, что затрудняло доступ пожарных машин и усложняло процесс ликвидации огня.

Тем не менее к вечеру сотрудникам экстренных служб удалось остановить распространение пламени. По данным оперативного штаба региона, пожар локализовали в 23:50 мск на площади два гектара. Всего к тушению были привлечены 250 специалистов и 24 единицы техники. Никакой информации о пострадавших не поступало.

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