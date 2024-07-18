Жена бойца СВО с Урала не удивилась решению суда в пользу мэра, которого назвала бандитом

Жительница Урала Ирина Костылева, которую мэр города Богдановича Олег Нейфельд засудил на 25 тыс. рублей за оскорбление чести и достоинства, заявила «Газете.Ru», что будет обжаловать решение суда. Мать двоих детей призналась, что не удивлена тому, что представители фемиды встали на сторону чиновника.

«Я выразила свое мнение, [назвав мэра города бандитом]. Это была критика работы главы Богдановича в связи с повышением цен в рынке ритуальных услуг. Суд встал на сторону Нейфельда, для меня это не было неожиданностью, потому что он глава города. С решением суда я не согласна, буду обязательно обжаловать», — сказала Костылева.

Конфликт между матерью двоих детей и женой бойца СВО Ириной Костылевой и градоначальником Олегом Нейфельдом произошел в соцсетях из-за ситуации на похоронном рынке. Местные жители переживали, что идет передел и цены на ритуальные услуги могут вырасти.

«Наш мэр — это бандит, а бандиты любят много денег», — написала Ирина в социальных сетях, комментируя изменения на рынке ритуальных услуг города.

В ответ Нейфельд обратился в суд. В исковом заявлении он написал, что после распространения оскорбительных сведений у него ухудшилось здоровье, начались душевные волнения и переживания. Мэр оценил ущерб себе в 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск наполовину.

В апреле прошлого года Нейфельд попал в федеральные СМИ, когда заявил, что сведения о падении метеорита под Екатеринбургом не соответствуют действительности.

Ранее мэр Салавата отсудил 70 тыс. рублей у пенсионерки за критику в соцсетях.