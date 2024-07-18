Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали курьеров, забравших более 72 кг наркотиков из пункта выдачи

Курьеров с 72 кг наркотиков поймали на выходе из пункта выдачи заказов в Москве

close
100%
МВД России

Полицейские задержали с поличным мужчин, которые забирали наркотики из пункта выдачи на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стражи порядка остановили курьеров с тремя картонными коробками на выходе из ПВЗ на улице Перерва. Посылки, которые забирали мужчины, прибыли в пункт выдачи из-за границы. В них находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета. Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что изъятое в своем составе содержит прегабалин общей массой свыше 72,5 кг.

По предварительным данным, курьеры действовали по указанию анонимного куратора, который давал им поручения через мессенджер. Задержанные признались, что запрещенное вещество они собирались реализовывать на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело. Подельников обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а правоохранители ищут остальных участников преступной схемы.

Ранее столичный суд приговорил американца к 13 годам тюрьмы за торговлю наркотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами