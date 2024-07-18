В Москве задержали курьеров, забравших более 72 кг наркотиков из пункта выдачи

Полицейские задержали с поличным мужчин, которые забирали наркотики из пункта выдачи на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стражи порядка остановили курьеров с тремя картонными коробками на выходе из ПВЗ на улице Перерва. Посылки, которые забирали мужчины, прибыли в пункт выдачи из-за границы. В них находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета. Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что изъятое в своем составе содержит прегабалин общей массой свыше 72,5 кг.

По предварительным данным, курьеры действовали по указанию анонимного куратора, который давал им поручения через мессенджер. Задержанные признались, что запрещенное вещество они собирались реализовывать на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело. Подельников обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а правоохранители ищут остальных участников преступной схемы.

Ранее столичный суд приговорил американца к 13 годам тюрьмы за торговлю наркотиками.