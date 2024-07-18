Московский суд оставил под арестом обвиняемого по делу о массовом отравлении фасолью

Суд оставил под арестом обвиняемого по делу о массовом отравлении фасолью клиентов сервиса доставки «Кухня на районе» Владимира Шина. Об этом сообщает ТАСС.

Решением суда Владимир Шин был оставлен под домашним арестом до 15 августа. Ему предъявлено обвинение в «производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «организации незаконной миграции».

28 июня суд приостановил работу «Кухни на районе» на три месяца после отравления фасолью.

«Кухня на районе» — сервис доставки готовой еды, который работает в Москве и Московской области. Некоторые из заказывавших блюда с фасолью у этой службы заболели ботулизмом.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роспотребнадзор рассказал, где закупали фасоль, вызвавшую эпидемию ботулизма.