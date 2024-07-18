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ФСБ начнет получать данные госреестра ЗАГС о россиянах

ТАСС: ФСБ получит доступ к данным госреестра ЗАГС о россиянах

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить доступ к данным, содержащимся в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), о госрегистрации рождения, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одобренные комитетом Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции поправки.

Их планируют внести в закон «Об актах гражданского состояния», говорится в публикации.

Отмечается, что подобные сведения из единого госреестра ЗАГС предоставляются Министерству внутренних дел РФ, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Фонду обязательного медицинского страхования, Социальному фонду РФ, избирательной комиссии и комиссиям референдума.

До этого стало известно, что ФСБ получит доступ к личным делам призывников, которые подали заявку на прохождение срочной службы в ведомстве.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Федеральная служба безопасности (ФСБ) получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси.

Ранее ФСБ научилась отслеживать действия пользователей Telegram.

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