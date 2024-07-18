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Велокурьер напал на петербуржца с сыном и распылил газовый баллончик

В Петербурге задержали курьера, распылившего баллончик в отца с сыном

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В Санкт-Петербурге курьер распылил в прохожих газовый баллончик, мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 17 июля у дома на проспекте Культуры. Как пояснили в ведомстве, 17-летний велокурьер, проезжая по переходу, задел ребенка, который переходил улицу с отцом. Мужчина вступил с подростком в словесную перепалку, которая закончилась тем, что последний достал баллончик и использовал его против оппонента и его сына.

Потерпевшим понадобилась медицинская помощь, их забрали в больницу.

До этого в Нижнем Тагиле школьник получил двойной перелом носа со смещением и сильное сотрясение мозга после наезда доставщика еды. Курьер сам вызвал ее сыну медиков и оказывал помощь до их прибытия, но никаких контактов не оставил. Мать пострадавшего пытается найти молодого человека, чтобы, вероятно, взыскать с него компенсацию за травмы сына.

Ранее велокурьер проехался по лицу пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде.

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