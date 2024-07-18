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Сергей Собянин рассказал о талантах, получивших гранты мэра Москвы

В столице назвали победителей конкурса на получение грантов мэра

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Cайт Сергея Собянина

В школах искусств и творческих образовательных учреждениях Москвы обучается около 100 тыс. ребят, рассказал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Для обучающихся проводятся творческие конкурсы», — отметил Собянин.

В минувшем учебном году молодые таланты выступили более чем на 20 зарубежных площадках, среди которых Китай, Германия, Сербия и другие.

Собянин добавил, что в Москве также проводится конкурс на получение грантов мэра.

Сначала участники прошли отбор жюри. В первом туре таланты представили видеозаписи своих выступлений, а во втором прошли очные прослушивания. В финале конкурсанты приняли участие в открытых выступлениях и выставках на площадках Москвы.

Обладателем Гран-при и лауреатом первой степени в номинации «Оркестровые струнные инструменты» среди студентов профессиональных образовательных организаций стал 16-летний ученик Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных виолончелист Тихон Евланов.

Также в номинации «Клавишные народные инструменты» одним из лучших стал 8-летний баянист Карим Гайнуллин.

Обладателем гранта мэра Москвы в номинации «Духовые инструменты» стала студентка Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена Алиса Шишкова.

Первое место в номинации «Ударные инструменты» заняла Варвара Москвина.

Всего в этом году участники подали более 2,5 тыс. заявок на конкурс талантов.

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