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В «Газпроме» заявили о собственном абсолютного рекорде

«Газпром» установил абсолютный рекорд летних поставок газа потребителям

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В «Газпроме» заявили, что холдинг 17 июля установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что в среду из Единой системы газоснабжения (ЕГС) России потребителям было поставлено 700,4 млн куб. м. газа.

До этого России предрекли скорое лидерство по поставкам газа в Китай. В следующем году «Газпром» рассчитывает нарастить поставки топлива на китайский рынок по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м в год. С 2027-го планируется запуск «дальневосточного» маршрута, что позволит увеличить прокачку еще на 10 млрд куб. м в год.

На днях «Газпром» и иранская NIGC подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в исламскую республику. Аналитики считают, что «Газпром» рассчитывает через Иран закрепиться на Ближнем Востоке.

Ранее Международный газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций.

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