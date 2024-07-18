В «Газпроме» заявили о собственном абсолютного рекорде

В «Газпроме» заявили, что холдинг 17 июля установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что в среду из Единой системы газоснабжения (ЕГС) России потребителям было поставлено 700,4 млн куб. м. газа.

До этого России предрекли скорое лидерство по поставкам газа в Китай. В следующем году «Газпром» рассчитывает нарастить поставки топлива на китайский рынок по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м в год. С 2027-го планируется запуск «дальневосточного» маршрута, что позволит увеличить прокачку еще на 10 млрд куб. м в год.

На днях «Газпром» и иранская NIGC подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в исламскую республику. Аналитики считают, что «Газпром» рассчитывает через Иран закрепиться на Ближнем Востоке.

Ранее Международный газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций.