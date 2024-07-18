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Стало известно, куда этапировали экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Жена экс-министра обороны ДНР Стрелкова сообщила, что он в колонии Кирово-Чепецка

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков находится в колонии в городе Кирово-Чепецке в Кировской области. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.

«По официальной информации, Игорь Стрелков находится в исправительной колонии №5 города Кирово-Чепецка», — написала она.

Стрелкова задержали и арестовали в июле 2023 года. Заявление против Гиркина написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля.

Гиркин резко критиковал в своем Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он говорил, что у бизнесмена «бэкграунд уголовника и прислуги». Материалы дела Стрелкова засекретили. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Адвокат Молохов назвал решение «местью» со стороны власти.

Ранее сообщалось, что Стрелков в суде не признал вину в призывах к экстремизму.

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