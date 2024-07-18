Башкирский нефтяник спас двоих тонущих детей и получил награду МЧС

В Туймазинском районе Башкирии работник «Башнефть-Добычи» (входит в комплекс «Роснефти») Айдар Гиниятуллин спас двух тонущих в озере детей семи и десяти лет и получил награду от МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В августе прошлого года уфимец Айдар Гиниятуллин гостил у родителей в селе Кандры и готовился к марафону.

Во время пробежки вдоль береговой линии озера Кандрыкуль, молодой человек издалека заметил надувной матрас с детьми, который уносило от берега порывом сильного ветра. Один из мальчиков спрыгнул в воду и попытался доплыть до земли, однако начал тонуть. Айдар Гиниятуллин бросился в озеро и спас обоих детей. Благодаря его четким и слаженным действиям дети не пострадали.

В «Роснефти» отметили, что это уже не первый случай спасения людей сотрудниками компании.

В 2023 году работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов спас в Египте 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Когда ребенка достали из воды, мужчина сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников.

В 2022 году оператор по добыче нефти и газа «Башнефть-Добычи» Евгений Зайдуллин спас тонувших девочку и ее отца на Воткинском водохранилище в Пермском крае.

В 2018 году еще один оператор предприятия Руслан Имаев спас тонувшую в озере пожилую жительницу деревни Ирдуганово Янаульского района. Из водоема нефтяник вызволил женщину уже в бессознательном состоянии. Спасти ее жизнь удалось во многом благодаря реанимационным мероприятиям, обучение которым регулярно проходят сотрудники компании.