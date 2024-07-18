Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Башкирский нефтяник спас двоих тонущих детей и получил награду МЧС

Сотрудник «Роснефти» спас двух тонущих детей на озере Кандрыкуль в Башкортостане

close
100%
Pexels

В Туймазинском районе Башкирии работник «Башнефть-Добычи» (входит в комплекс «Роснефти») Айдар Гиниятуллин спас двух тонущих в озере детей семи и десяти лет и получил награду от МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В августе прошлого года уфимец Айдар Гиниятуллин гостил у родителей в селе Кандры и готовился к марафону.

Во время пробежки вдоль береговой линии озера Кандрыкуль, молодой человек издалека заметил надувной матрас с детьми, который уносило от берега порывом сильного ветра. Один из мальчиков спрыгнул в воду и попытался доплыть до земли, однако начал тонуть. Айдар Гиниятуллин бросился в озеро и спас обоих детей. Благодаря его четким и слаженным действиям дети не пострадали.

В «Роснефти» отметили, что это уже не первый случай спасения людей сотрудниками компании.

В 2023 году работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов спас в Египте 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Когда ребенка достали из воды, мужчина сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников.

В 2022 году оператор по добыче нефти и газа «Башнефть-Добычи» Евгений Зайдуллин спас тонувших девочку и ее отца на Воткинском водохранилище в Пермском крае.

В 2018 году еще один оператор предприятия Руслан Имаев спас тонувшую в озере пожилую жительницу деревни Ирдуганово Янаульского района. Из водоема нефтяник вызволил женщину уже в бессознательном состоянии. Спасти ее жизнь удалось во многом благодаря реанимационным мероприятиям, обучение которым регулярно проходят сотрудники компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами