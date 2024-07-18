«Он просто тихий»: суд не стал арестовывать новосибирца, подозреваемого в педофилии

В Новосибирске суд не стал оставлять под стражей мужчину, который находился без штанов в своей квартире с чужими детьми. Об этом сообщает kp.ru.

На днях сотрудники СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних» в отношении 45-летнего местного жителя. По версии следствия, 14 июля он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. После того, как с обыском к мужчине пришли полицейские, местные жители вычислили личность подозреваемого. В квартире у него, по словам соседей, были найдены «детские игрушки, детские колготки и маски».

«Что о нем рассказать? Переехал в наш дом месяц назад. Работает строителем, достраивает тут детскую площадку. До случая с мальчиками мы думали, что он просто тихий, немного пьющий мужчина. Не слышно его было», — утверждает соседка.

Мужчина, заметивший в квартире подозреваемого двух мальчиков пяти и семи лет, заявил, что залез к нему на первый этаж через балкон. Незваный гость избил хозяина, так как ему показалось, что мужчина стоит со спущенными штанами перед детьми. О произошедшем он рассказал в местном чате, теперь там обсуждают решение суда, который отказался оставлять предполагаемого педофила под арестом, несмотря на доводы следователей. В судебном департаменте сообщили, что показания потерпевших не свидетельствуют об обоснованности подозрения. Соседские дети, которых местный житель увидел в квартире фигуранта, действительно отрицают, что «дядя был голым». Тот якобы их не удерживал и разделся только потому, что было жарко.

«Ребятишек попросил постоять, как метки они ему нужны были, плюс что-то подержать. Дети все это подтвердили, говорят, никто против них ничего не делал...Что касается игрушек, детских колготок и масок, которые нашли у человека дома, то этому есть объяснение. У него самого - семья, дети, которые после ремонта переедут туда. Раньше этот мужчина не был судим, везде положительно характеризуется, высшее образование у него даже. А его педофилом выставили, в чате его фото растиражировали. Тут судить надо не его», — подчеркнул собеседник издания.

Однако жители поселка уверены в виновности мужчины и требуют привлечь его к ответственности.

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