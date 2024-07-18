Подозреваемого по делу о взрыве в Волгограде отправили под домашний арест

Главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» отправили под домашний арест до 6 сентября по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

В сообщении отмечается, что при вынесении решения учитывалось, что мужчина мужчина не был судим ранее, имеет постоянное место жительства, получил положительные характеристики, имеет ряд наград и поощрений.

«Суд пришел к выводу о возможности избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста с возложением ряда ограничений в целях обеспечения законопослушного поведения в период проведения предварительного расследования», — сообщили в суде.

Там добавили, что мера домашний арест продлится до 6 сентября.

Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел днем в субботу, 6 июня. По информации Следственного комитета РФ, причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ. Ранения получили пять человек, спасти удалось только троих из них.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». 18 июля был арестован главный инженер «Концессии водоснабжения».

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