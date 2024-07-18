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Мэр российского города отсудил 25 тысяч у местной жительницы

Мэр Богдановича Нейфельд отсудил 25 тысяч у жительницы, назвавшей его бандидтом

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Олег Нейфельд/VK

Мэр города Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд отсудил 25 тысяч рублей у местной жительницы Ирины Костылевой, назвавшей его бандитом в социальных сетях. Об этом пишет портал E1.

«Наш мэр — это бандит, а бандиты любят много денег», — написала она в социальных сетях, комментируя изменения на рынке ритуальных услуг города.

Нейфельд написал в исковом заявлении, что после распространения оскорбительных сведений у него ухудшилось здоровье, начались душевные волнения и переживания. Он оценил ущерб себе в 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск наполовину. Защита Ирины Костылевой намерена обжаловать решение суда.

В апреле прошлого года Нейфельд попал в федеральные СМИ, когда заявил, что сведения о падении метеорита под Екатеринбургом не соответствуют действительности. Он добавил, что как только были получены сведения о предполагаемом падении неопознанного объекта, задействовали все экстренные ведомства. Он отмечал, что «силовики прорабатывают вопрос», кто запустил такой фейк.

Ранее мэр Салавата отсудил 70 тыс. рублей у пенсионерки за критику в соцсетях.

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