Пассажиры с детьми более 12 часов не могут вылететь из Владивостока в Новосибирск

Во Владивостоке пассажиры рейса 5204, которые должны были утром 18 июля вылететь в Новосибирск, пожаловались на отмену рейса и отсутствие дальнейших инструкций от авиакомпании. Об этом сообщает 31tv.ru со ссылкой на челябинку, которая вместе с детьми не может вылететь домой после отпуска.

По словам женщины, изначально рейс отложили из-за плохой погоды, затем заявили о якобы неполадках борта.

«В 18 часов людей посадили в самолет, прокатили по взлетному полю и вернули обратно. <...> Все находятся с детьми маленькими. Все ждут пояснения, решения», — поделилась пассажир, добавив, что ей, как и другим пассажирам, хотелось бы поговорить с представителями авиакомпании и услышать от них версию задержки.

В общей сложности пассажиры, как уточнила собеседница СМИ, ждут вылета уже 12 часов. Для многих Новосибирск не был конечной точкой маршрута. Женщина пояснила, что люди возвращаются из отпусков и летят в Челябинск и Пермь.

Ранее юрист рассказал, какую страховку нужно обязательно оформить перед отпуском.