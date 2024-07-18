Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры с детьми более 12 часов не могут вылететь из Владивостока в Новосибирск

Во Владивостоке пассажиры рейса в Новосибирск сообщили о задержке в 12 часов

close
100%
31tv.ru | Челябинск' class="item-image" >
Телеграм-канал 31tv.ru | Челябинск

Во Владивостоке пассажиры рейса 5204, которые должны были утром 18 июля вылететь в Новосибирск, пожаловались на отмену рейса и отсутствие дальнейших инструкций от авиакомпании. Об этом сообщает 31tv.ru со ссылкой на челябинку, которая вместе с детьми не может вылететь домой после отпуска.

По словам женщины, изначально рейс отложили из-за плохой погоды, затем заявили о якобы неполадках борта.

«В 18 часов людей посадили в самолет, прокатили по взлетному полю и вернули обратно. <...> Все находятся с детьми маленькими. Все ждут пояснения, решения», — поделилась пассажир, добавив, что ей, как и другим пассажирам, хотелось бы поговорить с представителями авиакомпании и услышать от них версию задержки.

В общей сложности пассажиры, как уточнила собеседница СМИ, ждут вылета уже 12 часов. Для многих Новосибирск не был конечной точкой маршрута. Женщина пояснила, что люди возвращаются из отпусков и летят в Челябинск и Пермь.

Ранее юрист рассказал, какую страховку нужно обязательно оформить перед отпуском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами