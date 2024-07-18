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Три принадлежавших банкиру Хотину бизнес-центра обратили в собственность РФ

ФССП изъяла в собственность РФ три московских бизнес-центра банкира Хотина

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Три бизнес-центра, находящиеся в Москве и принадлежавшие банкиру Алексею Хотину, перевели на баланс государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Речь идет о БЦ «Таволга» на Коптевской улице, Silver Stone в проезде Серебрякова и Loft Ville на Павелецкой набережной.

В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима Хотину, обвиняемому по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Кроме того, суд взыскал с бизнесмена и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн руб. в пользу государства.

Также была начата процедура по передаче государству принадлежавших Хотину отеля Four Seasons Hotel Moscow, бизнес-центров «Черемушки» и «Агат», а также торговой галереи «Модный сезон».

Ранее в РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Черняком.

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