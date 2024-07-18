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Страны AUKUS обсуждают начало сотрудничества в космосе

Генерал США Салтцмен: страны AUKUS обсуждают сотрудничество в космосе

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Shutterstock

Страны альянса AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США, рассматривают возможность начала сотрудничества в космосе. Об этом сообщил командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Салтцмен, чьи слова приводит американский портал Breaking Defense.

«Мы находимся на этапе планирования», — заявил генерал.

Салтцмен считает, что сотрудничество трех стран в космосе может быть запущено в рамках второго направления деятельности AUKUS. По словам генерала, участники альянса уже обсуждали технологический аспект взаимодействия, но никаких конкретных решений принято не было.

По данным издания, интерес альянса к космосу на фоне обсуждения плана по развертыванию системы радаров для мониторинга космического пространства. Система получила название Deep Space Advanced Radar Capability, DARC. Ожидается, что этот комплекс обеспечит круглосуточное наблюдение за космическими объектами, а также будет идентифицировать их при любых погодных условиях.

До этого Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02. Его планируют использовать для передачи географических данных, при переписи земельных ресурсов и для проведения исследований.

Ранее стало известно, как европейский бойкот России в космосе повлиял на ЕС.

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