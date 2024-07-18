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Женщины украли золотые украшения во время освящения храма и проглотили их

В Индии воровок драгоценностей разоблачили с помощью рентгена

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Depositphotos

Женщины украли и проглотили драгоценности во время церемонии освящения храма в Индии. Об этом сообщает News9 Live.

Инцидент произошел во время религиозного мероприятия в штате Раджастан на севере страны. Компания из четырех женщин и двух мальчиков смешалась с толпой, чтобы дети могли незаметно похитить у участниц церемонии золотые цепочки. Мальчикам удалось убежать, но их взрослые спутницы были пойманы жителями деревни и переданы полиции.

Задержанные успели проглотить украденные драгоценности и не признались в краже во время допроса. Однако полицейские заставили подозреваемых пройти рентген. В итоге украденные золотые цепочки и медальоны на 250 тыс. рупий (около 260 тыс. рублей) обнаружились в желудках трех женщин. После этого все они были арестованы.

Ранее продавщица ювелирных украшений месяцами воровала их, чтобы делать онлайн-ставки.

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