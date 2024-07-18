Подростки попали в больницу из-за слишком острых чипсов

Старшеклассники из Токио попали в больницу после дегустации очень острых чипсов, передает Japan Today.

Известно, что госпитализация потребовалась 14 ученикам токийской школы. 16 июля они были доставлены в больницу после того, как им стало плохо от употребления картофельных чипсов с надписью «18+» на упаковке, которую принес в школу один из учеников.

По данным местной полиции, все пострадавшие, среди которых 13 девочек и один мальчик, жаловались на тошноту, а также боль в желудке и горящий рот. Всего опасный снек, как уточняется, попробовали около 30 учеников.

В компании-производителе чипсов Isoyama Corp, заявили, что им пока неизвестны подробности инцидента, и пожелали «скорейшего выздоровления тем, кто сообщил о плохом самочувствии». На своем официальном сайте компания запрещает употреблять чипсы лицам моложе 18 лет из-за их «чрезвычайной остроты» и призывает любителей острого есть их с осторожностью.

Ранее мужчина рассказал, что ест сушеных насекомых вместо чипсов.