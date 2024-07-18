В России запустили гид по городам, в которых часто происходят пересадки с рейса на рейс

СберПервый и команда предпринимателя Александра Сысоева запустили гид Stopovers по пяти иностранным городам, где россияне чаще всего совершают длительные пересадки с рейса на рейс во время путешествий.

В разделах «Что делать» и «Что не делать» опубликованы инструкции, которые помогут путешественникам не пропустить самое важное и не попасть в неудобное положение в Стамбуле, Бангкоке, Абу-Даби, Дубае и Дохе.

Создатели гида рекомендуют изучить оба раздела до вылета.

В главе «Что смотреть» перечисляются достопримечательности, которые нужно увидеть первым делом — дворцы, музеи, виды на город, парки, а также рекомендуются мероприятия для посещения — например, стендап-шоу.

Рубрика «Куда поехать на один день» может быть полезна тем, кто остановился в городе на пару дней. Гид порекомендует недолгие и увлекательные вылазки в окрестности.

В разделах «Где жить» и «Что есть» собраны лучшие отели и рестораны.

Глава «Другие советы» поможет разобраться с дорогой от аэропорта до города и с покупкой местной валюты.

Стоповер — это долгая транзитная остановка в промежуточном пункте путешествия. Как правило, так называют стыковку длиной 24 часа и дольше.