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В Тюмени избрали меру пресечения директору драмтеатра, обвиняемому в афере

Суд в Тюмени назначил домашний арест директору драмтеатра за мошенничество

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sergeyosintsev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которых обвиняют в мошенничестве в крупном размере, отправили под домашний арест. Об этом сообщается на сайте объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

В заявлении отмечается, что соответствующее решение принял Ленинский районный суд Тюмени. Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании мужчинам меры пресечения в виде домашнего ареста.

«По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 27 августа 2024 года», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что постановление еще не вступило в законную силу.

Осинцев и Чурсин являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Из сообщения следует, что в период с января 2023 года по апрель текущего года директор и его заместитель подготавливали соглашения о совместном прокате спектаклей. Сторонами договоров были Тюменский драматический театр и неназванная организация, фактическим руководителем которой являлся Чурсин.

В этих документах мужчины намеренно занижали доход театра в меньшую сторону. Благодаря этому им удалось похитить более 14 млн рублей, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее по делу о мошенничестве задержали бывшего заместителя главы Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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