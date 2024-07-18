За информацию о местонахождении польского поджигателя лесов объявили награду

Власти Дольношленского (Нижнесилезского) воеводства Польши объявили награду за помощь в поиске поджигателя лесов, спровоцировавшего несколько пожаров в июне и июле этого года. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

В публикации отмечается, что награда составляет 15 тыс. злотых (около $3 750). Ее получит тот, кто сообщит полиции, пожарным или службе лесной охраны информацию о местонахождении человека, совершившего девять умышленных поджогов лесных массивов, в результате которых сгорело более 3 га леса.

До этого в Польше возник сильный пожар на свалке химических отходов в населенном пункте Воле-Ласка в Лодзинском воеводстве.

Из-за пожара пострадали шесть человек. На месте ЧП работали 19 пожарных бригад, изначально туда были направлены 30 пожарных расчетов. Площадь пожара составила 500 кв. м.

Накануне в Польше произошел взрыв на оружейном заводе Меско в городе Скаржиско-Каменна. По данным радиостанции, один человек получил ранения. После взрыва начался пожар.

Ранее в польском Семяновице-Сленске произошел пожар на свалке химических отходов.