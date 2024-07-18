Спецслужбы задержали трех членов террористической группировки

Спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию троих членов одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

«ГКНБ совместно с ФСБ РФ задержаны и доставлены в Кыргызскую Республику сторонники международной террористической организации, состоящие в радикальной группе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они занимались вербовкой среди молодежи, распространяя террористическую идеологию в социальных сетях.

Имена подозреваемых, а также название террористической организации, в которой они состояли, не уточняются. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

До этого сообщалось, что в Омске суд отправил под стражу мужчину, собиравшего деньги на оружие для боевиков запрещенной террористической организации. По оперативным данным, вместе с пособником выходец из страны Центрально-Азиатского региона связался с эмиссаром террористов, находящимся в международном розыске. Позже они начали собирать деньги на оружие для членов организации. Помимо этого, они изучали, как изготавливать взрывные устройства.

Ранее одного из захватчиков ростовского СИЗО обвинили в связях с террористической организацией.