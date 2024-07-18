Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецслужбы задержали трех членов террористической группировки

Спецслужбы Киргизии задержали трех членов террористической группировки

close
100%
РИА Новости

Спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию троих членов одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

«ГКНБ совместно с ФСБ РФ задержаны и доставлены в Кыргызскую Республику сторонники международной террористической организации, состоящие в радикальной группе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они занимались вербовкой среди молодежи, распространяя террористическую идеологию в социальных сетях.

Имена подозреваемых, а также название террористической организации, в которой они состояли, не уточняются. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

До этого сообщалось, что в Омске суд отправил под стражу мужчину, собиравшего деньги на оружие для боевиков запрещенной террористической организации. По оперативным данным, вместе с пособником выходец из страны Центрально-Азиатского региона связался с эмиссаром террористов, находящимся в международном розыске. Позже они начали собирать деньги на оружие для членов организации. Помимо этого, они изучали, как изготавливать взрывные устройства.

Ранее одного из захватчиков ростовского СИЗО обвинили в связях с террористической организацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами