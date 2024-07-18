Пранкер Сорян опубликовал интервью с бывшей участницей «Ранеток» Валерией Козловой

Пранкер Сорян опубликовал выпуск из Севастополя с бывшей участницей группы «Ранетки» Валерией Козловой, которая рассказала ему о том, почему она поддерживает СВО и осудила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму.

Козлова рассказала, как она стала очевидцем удара ВСУ по пляжу в Учкуевке.

«Сработали ПВО. И вижу – летит снаряд. Это буквально секунды. И падает куда-то на участок кому-то. Прилетает. И после чего сразу по воде попадали снаряды. Я не поняла, что произошло. У меня как во сне переключилось сознание», — рассказала она.

Она добавила, что оперативные службы быстро приехали на место ЧП.

«И даже обычные люди, мирные, старались помогать друг другу, оказывали помощь, и помогали машинами, отвозили раненых. Скорых было много», — сказала Козлова.

По словам Козловой, россияне – сильный народ.

«Все должно транслировать только поддержку нашей Родины, поддержку наших ребят. Мы должны сплотиться и быть единым целым, и понимать, что сейчас это очень важно. Именно в единстве сила, в единстве Победа. Мы очень сильный народ, и мы непобедимы, мы очень крутые», — отметила она.

Козлова рассказала, что она удивилась тем, кто не поддержал СВО.

«Мне кажется, что это было очевидно, для меня было удивительны все те, кто не поддержал. Как так? Наши бабушки, дедушки воевали за нашу Родину, за наш общий мир, за нашу многонациональную страну», — сказала она.

Козлова также негативно оценила тех, кто игнорирует информацию о происходящем в Крыму.

«Мне не нравится, как многие артисты вообще игнорируют вот эту информацию, кто кого там поддерживает. Я с людьми общаюсь, я здесь три с половиной года живу и слушаю, что люди говорят, и слышу, и слышу, кого они поддерживают. Мы здесь все за Россию», — сказала она.

Напомним, 23 июня 2024 года ВСУ атаковали пляж в Учкуевке в Крыму.