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Россиянка полгода оплачивала покупки чужими промокодами и попала под суд

Жительница Волжского оплачивала покупки чужими промокодами и попала под суд

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области местную жительницу признали виновной в неправомерном доступе к охраняемой законом информации и использовании чужих промокодов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Согласно материалам дела, с апреля по сентябрь 2022 года специалист маркетплейса, используя служебное положение, авторизовалась с помощью полученных у начальника логина и пароля в рабочей программе, использовала чужие учетные записи, чтобы получить промокоды. Ими женщина впоследствии почти полностью оплачивала товары, заказанные на маркетплейсе. Правоохранители установили 41 факт мошенничества.

«Своими действиями фигурантка причинила работодателю материальный ущерб на общую сумму 158 682 рубля», — рассказали в пресс-службе судов, добавив, что подсудимая признала вину во вменяемом ей преступлении в полном объеме.

Женщину приговорили к четырем годам принудительных работ с удержанием ежемесячно 20% зарплаты в пользу государства. Также осужденная заплатила компании сумму причиненного материального ущерба.

Ранее москвичка подожгла полицейскую машину по требованию мошенников.

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