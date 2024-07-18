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Психолог объяснила, почему подростки объединяются в банды

Психолог Шиманская: у подростков существует природная потребность объединяться

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Depositphotos

Психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская в беседе с Общественной службой новостей объяснила, почему подростки часто объединяются в банды, в составе которых могут нарушить закон. По словам специалиста, именно в подростковом периоде существует природная потребность собираться в группы.

«Очень важно, что общество и с точки зрения государства, и с точки зрения родителей, должно осознавать эту необходимость группирования и давать максимум возможностей для этого представления. Через создание адекватных групп мы можем на них влиять», — подчеркнула специалист.

Подростков, по ее мнению, нужно организовывать вокруг чего-то. Будь-то спорт, творчество, предпринимательство или другие направления. Везде, где будет перебиваться их потребность в асоциальном поведении.

15 июля стало известно, что в Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры на улице Василенко. Они кинули в помещение дымовую шашку, избили хозяина квартиры и распылили ему в глаза два перцовых баллончика. Супруга пострадавшего Мария (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что теперь они с мужем сами рискуют стать подозреваемыми — из-за самообороны.

Она также сообщила, что конфликт произошел после замечания — в квартире снизу была шумная вечеринка. На следующий день к женщине и ее мужу пришли «мстить».

Ранее ученые нашли существенные изменения в мозге агрессивных подростков.

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