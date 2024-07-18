Тюменец изнасиловал свою 11-летнюю сестру

Суд вынес приговор жителю Тюменской области, которого подозревали в изнасиловании сестры. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, молодой человек надругался над 11-летней девочкой, но в тот момент она не стала обсуждать это с близкими. Спустя некоторое время брат начал приставать к ней снова, поэтому она рассказала обо всем матери и родительница обратилась к сотрудникам МВД.

В отношении подростка возбудили уголовное дело, его арестовали.

«Сам он свою причастность не отрицал и не возражал против заключения его под стражу», – поделились в ведомстве.

Тем не менее, на суде молодой человек стал отрицать свою вину. По словам фигуранта, он признался в содеянном под давлением. Эта версия не подтвердилась.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил к лишению свободы на шесть лет и три месяца. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Такое решение связано с тем, что россиянин на момент вынесения приговора достиг совершеннолетия.

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