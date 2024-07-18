Суд закончил следствие по делу Гершковича

Свердловский суд закончил следствие по делу Эвана Гершковича о шпионаже и назначил прения сторон на 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На заседании в качестве слушателя присутствовал Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионажа журналиста Гершковича.

Журналист The Wall Street Journal Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну.

Ранее Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах.