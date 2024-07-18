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Российский пранкер ради лайков окунулся в аквариум с рыбами в магазине

В Тыве наказали пранкера, который залез в аквариум с рыбами ради просмотров

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Прокуратура Красноярского края

В Тыве жителя Кызыла привлекли к административной ответственности после видео, где он купается в аквариуме с живой рыбой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент с молодым человеком произошел в начале июля в одном из сетевых супермаркетов Красноярска. Как пояснил друг нарушителя, который записывал все на видео, он с приятелем, будучи в магазине, решил спонтанно зайти в аквариум с рыбой и запечатлеть это на камеру. Нарушители общественного порядка назвали ролик «пранком», а охранникам ТЦ рассказали, что хотели «освежиться».

«Сделал это для публикации. Думал много просмотров будет», — пояснил искупавшийся с рыбами тувинец.

Появившийся в соцсетях ролик вызвал у жителей города возмущение.

После инцидента на одного из мужчин составили административные протоколы за мелкое хулиганство и обязали выплатить штраф в размере 1000 рублей. Оба нарушителя записали видео, на которых извинились за свое поведение перед жителями Красноярска.

Ранее женщина напоила посетителей бара своим молоком и сняла это на видео.

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