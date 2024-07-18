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Россиянка отдала мошенникам более 7 млн рублей, не понимая, на что отправляет деньги

В Охотске женщина лишилась 7,4 млн рублей из-за мошенников

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Depositphotos

Жительница Хабаровского края инвестировала в мошенническую схему, до конца не понимая, на что отдает деньги. Об этом сообщает полиция региона.

Женщина из Охотска общалась с аферистами, которые представились специалистами брокерской фирмы. Изначально россиянка переводила им крупные суммы, которые мошенники якобы инвестировали.

Спустя некоторое время женщину просили оплачивать непредвиденные расходы. Так, средства нужно было отправить на «юристов» и «менеджеров», а также на «погашение овердрафта». Сама пострадавшая не понимала, на что отдает деньги. Потеряв 7,4 миллиона рублей, она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

По данным полиции, подобная схема помогла аферистам получить деньги у еще двоих жительниц Хабаровского края. Так, 51-летняя хабаровчанка общалась с «менеджерами крупного инвестиционного центра» и лишилась 4,8 миллионов рублей. Вторая вложила в придуманные злоумышленниками активы пять миллионов рублей.

Ранее челябинец перевел аферистам около 2,7 млн рублей и поджег BMW, чтобы их вернуть.

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