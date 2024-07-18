В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги

Предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп» создало первую смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в компании, предприятие усиливает работу по импортозамещению. В ней создали уникальное средство гигиены, прежде не производимое российскими фирмами.

«[Компания] вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России», — говорится в сообщении.

Источник подтвердил, что туалетная бумага с уникальной втулкой уже в продаже.

До этого сообщалось, что Преображенский районный суд Москвы вынес постановление о запрете страниц интернет-магазинов, которые продавали туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры.

Дело в том, что на банкноте изображен памятник Ярославу Мудрому, правитель почитается Русской православной церковью и отнесен к числу святых.

Ранее эксперты рассказали, сколько туалетной бумаги нужно для подтирания.