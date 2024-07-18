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МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву

МВД России объявило в розыск журналистку Прокопьеву за оправдание терроризма

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Светлана Прокопьева/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву (признана в РФ иностранным агентом) за оправдание терроризма. Об этом следует из базы розыска ведомства.

Отмечается, что Прокопьева разыскивается по уголовной статье, но без уточнения, по какой именно.

До этого журналистку штрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Недавно Минюст внес в реестр иностранных агентов журналистов Олесю Герасименко (признана в РФ иностранным агентом) и Сергея Ежова (признан в РФ иностранным агентом).

В список также включили муниципального депутата в Санкт-Петербурге от «Яблока» Сергея Трошина (признан в РФ иностранным агентом), бывшего петербургского мундепа от «Яблока» Федора Уткина (признан в РФ иностранным агентом), юриста «Института права и публичной политики» Григория Вайпана (признан в РФ иностранным агентом).

Незадолго до этого Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Караулова (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отказ упоминать свой статус иностранного агента под постами в социальных сетях.

Ранее журналист Пивоваров нарушил обязанности иноагента и получил штраф.

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