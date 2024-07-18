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На Украине признали текущую языковую политику наступлением на русскоязычных

Омбудсмен Украины Креминь: языковой закон — наступление на русскоязычных граждан

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Depositphotos

Украинский языковой закон является «интеллектуальным» наступлением на русскоязычных граждан стран, подтвердил уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

«Языковой закон — это интеллектуальное наступление на остатки зарусифицированных уголков Украины», — высказался омбудсмен.

По его словам, только при наличии знания украинского языка можно почувствовать себя гражданином страны. Он также отметил важность того факта, что государственный язык Украины может стать 25-м официальным европейским языком.

В июне Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, разрешающий использовать в детских садах страны все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского.

В том же месяце жена украинского лидера Владимира Зеленского заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», и порадовалась завершению тенденции «русификации» страны. Кроме того, Зеленская назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане республики «понимают их полностью».

Ранее в МИД РФ пожаловались на запрет всего русского на Украине.

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