Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Японии зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии

close
100%
Uwe Anspach/Global Look Press

У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сервиса, подземные толчки зафиксировали в районе островов Идзу, в 163 км юго-западу от города Татеяма. Очаг залегал на глубине 106 км.

До этого у побережья северных Курил в Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова отметила, что колебания силой до 2 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревогу цунами не объявляли.

9 июля власти Усть-Камчатского района Камчатского края объявили о введении повышенной готовности из-за увеличения угрозы землетрясений. По словам главы района Олега Бондаренко, все силы и ресурсы района переведены в постоянную работу и готовность.

8 июля в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова зарегистрировали два землетрясения с магнитудой 6,4 и 6,0.

Ранее ученых удивило время начала тектонических процессов на Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами