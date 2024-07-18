У берегов Японии зафиксировали землетрясение

У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сервиса, подземные толчки зафиксировали в районе островов Идзу, в 163 км юго-западу от города Татеяма. Очаг залегал на глубине 106 км.

До этого у побережья северных Курил в Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова отметила, что колебания силой до 2 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревогу цунами не объявляли.

9 июля власти Усть-Камчатского района Камчатского края объявили о введении повышенной готовности из-за увеличения угрозы землетрясений. По словам главы района Олега Бондаренко, все силы и ресурсы района переведены в постоянную работу и готовность.

8 июля в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова зарегистрировали два землетрясения с магнитудой 6,4 и 6,0.

Ранее ученых удивило время начала тектонических процессов на Земле.