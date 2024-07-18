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Госдеп США готов выплатить $10 млн за информацию о журналисте из России

Госдеп США предложил $10 млн за информацию о российском журналисте Малькевиче

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Государственный департамент США готов выплатить $10 млн тому, кто предоставит информацию о российском журналисте, общественном деятеле и председателе правления Фонда развития новых медиа Александре Малькевиче и о бухгалтере РИА «ФАН» Елене Хусяйновой. Об этом сообщается на странице Госдепа в соцсети X.

Малькевича в Соединенных Штатах обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Американское ведомство подготовило специальные листовки на разных языках, чтобы найти информацию о россиянине.

Хусяйнова также обвиняется во вмешательстве в выборы.

В июне сообщалось, что по делу о вымогательстве арестовали главу медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова. Потерпевшим оказался Малькевич. Следствие заявляло, что Горбунов путем шантажа конфиденциальной для Малькевича информацией требовал передать ему «чужое имущество». Сведения, которые Горбунов собирался сделать публичными, могли нанести вред правам и законным интересам семьи журналиста.

Ранее сообщалось, что США пообещали $10 млн за данные о финансировании ХАМАС.

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