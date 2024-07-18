Неизвестный устроил стрельбу из окна дома в Красноярске

Утром в четверг житель Красноярска устроил стрельбу прямо с балкона жилого дома, мужчина был вооружен пневматическим пистолетом. Подробности приводит Telegram-канал «Борус. Люди».

«Местные жители жалуются, что палил неизвестный хаотично, без разбора. Пострадал ли кто-то от его действий, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Позже в региональном МВД сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Иркутске посиделки компании закончились стрельбой. Инцидент произошел в микрорайоне Пушкино. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и шумела.

Местные жители пытались урегулировать ситуацию словесно, но дебоширы не реагировали на какие-либо замечания. Одному из жильцов надоело терпеть шум. Он взял ружье и устроил стрельбу.

Ранее в Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским и был ранен.